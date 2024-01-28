В полиции рассказали, что чрезвычайная ситуация произошла вчера, 27 января. В одном из домовладений взорвали взрывчатку.

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Взрыв в имении

По данным правоохранителей, инцидент произошел во время пиратов. Хозяин поместья находился дома с гостем.

Известно, что в этот период времени он достал из кармана предмет, похож на гранату, и этот предмет взорвался.

В результате взрыва хозяин получил тяжелые ранения. Его госпитализировали. В доме следователи совместно со взрывотехниками полиции провели безотлагательный обыск. Дома у пострадавшего обнаружили 89 патронов разного калибра и останки взрывного устройства.

Досудебное расследование события будет происходить по статьям ношения, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (без предусмотренного законом разрешения). Также проведут экспертизы, которые установят происхождение боевых запасов и взрывчатых веществ.

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