Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Детали о взрыве в Мариуполе, читайте в материале.
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В Мариуполе прогремел мощный взрыв
Ночь в Мариуполе и районе выдалась с хлопком. Около полуночи прогремел взрыв с эпицентром на запад с мощной взрывной волной,
– рассказал Андрющенко.
Он отметил, что по версии российских захватчиков, все сбили.
"Чем именно – вскоре", – добавил советник.
В местных телеграмм-каналах также обнародовали скриншоты того, как жители реагировали на ситуацию.
Как реагировали в Мариуполе на взрывы в городе / Фото из местного телеграм-канала
Реакция жителей Мариуполя на звук взрыва в ночь на 2 июня / Фото из местного телеграм-канала
"Хлопок" в Луганске: что известно
- В субботу, 13 мая, местные телеграмм-каналы Луганска написали о возможных свежих прилетах.
- Так на этот раз "хлопок" расцвел в районе одного из военкоматов захватчиков в городе.
- Напомним, что накануне в пятницу, 12 мая в оккупированном Луганске также в пятницу прозвучало несколько взрывов.