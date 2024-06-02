Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Детали о взрыве в Мариуполе, читайте в материале.

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В Мариуполе прогремел мощный взрыв

Ночь в Мариуполе и районе выдалась с хлопком. Около полуночи прогремел взрыв с эпицентром на запад с мощной взрывной волной,
– рассказал Андрющенко.

Он отметил, что по версии российских захватчиков, все сбили.

"Чем именно – вскоре", – добавил советник.

В местных телеграмм-каналах также обнародовали скриншоты того, как жители реагировали на ситуацию.


Как реагировали в Мариуполе на взрывы в городе / Фото из местного телеграм-канала


Реакция жителей Мариуполя на звук взрыва в ночь на 2 июня / Фото из местного телеграм-канала

"Хлопок" в Луганске: что известно

  • В субботу, 13 мая, местные телеграмм-каналы Луганска написали о возможных свежих прилетах.
  • Так на этот раз "хлопок" расцвел в районе одного из военкоматов захватчиков в городе.
  • Напомним, что накануне в пятницу, 12 мая в оккупированном Луганске также в пятницу прозвучало несколько взрывов.