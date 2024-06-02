Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Детали о взрыве в Мариуполе, читайте в материале.

Смотрите также В Виннице прогремел мощный взрыв: в одном из домов вынесло балкон

В Мариуполе прогремел мощный взрыв

Ночь в Мариуполе и районе выдалась с хлопком. Около полуночи прогремел взрыв с эпицентром на запад с мощной взрывной волной,

– рассказал Андрющенко.

Он отметил, что по версии российских захватчиков, все сбили.

"Чем именно – вскоре", – добавил советник.

В местных телеграмм-каналах также обнародовали скриншоты того, как жители реагировали на ситуацию.



Как реагировали в Мариуполе на взрывы в городе / Фото из местного телеграм-канала



Реакция жителей Мариуполя на звук взрыва в ночь на 2 июня / Фото из местного телеграм-канала

"Хлопок" в Луганске: что известно