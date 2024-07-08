В частности, в направлении завода Ильича поднимается дым. Также есть информация о прилете вблизи базы российской ЧВК "Эспаньола".

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Что известно о взрывах в Мариуполе

Вечером советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе прогремел взрыв в Кальмиусском районе.

На опубликованном фото можно увидеть, как в направлении завода Ильича поднимается дым. Впрочем, более подробную информацию Андрющенко пообещал предоставить позже.

Взрыв в Кальмиусском районе / Фото Петра Андрющенко

Через несколько минут он также сообщил о "прилете" в районе ДК Искра. Андрющенко добавил, что именно в том районе базируются бойцы ЧВК "Эспаньола".

Кто такие ЧВК "Эспаньола" ЧВК "Эспаньола" – это частное военное формирование, созданное для поддержки интересов российской партии "Единая Россия". Инициатива принадлежит Дмитрию Саблину, члену Совета Федерации России и соратнику Дмитрия Медведева. Известно, что бойцы ЧВК "Эспаньола" участвовали в войне против Украины еще с 2014 года. Это формирование было создано после запрета деятельности ЧВК "Вагнера" на территории России. По данным украинской разведки, ЧВК "Эспаньола" действует как инструмент для выполнения "особых задач" Кремля, включая операции в Украине. Известно также, что бойцы этого формирования привлечены к различным боевым и диверсионным операциям.

Попадание в районе ДК Искра / Фото Петра Андрющенко