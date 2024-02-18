В сети показали видео инцидента. На нем можно увидеть, что выстрел осуществили прямо в помещении, где занимались дети.

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Выстрел прямо в школе

В мелитопольском спортивном комплексе №3 17 февраля проводили спортивные соревнования. Однако посреди мероприятия в помещении спортшколы прогремел мощный взрыв.

Как сообщают российские СМИ, один из посетителей пронес в ДЮСШ ручной гранатомет и "случайно" выстрелил из него.

Выстрел гранатомета в детской спортивной школе: появилось видео

При этом непонятно, что российское оружие делало на турнире детей по самбо. Отмечается, что оккупант показывал несовершеннолетним механизм и случайно нажал на курок. От взрывной волны в школе выбило окна. Детей эвакуировали, а на место прибыли спасатели, скорая, а также так называемая оккупационная "милиция".

По предварительным данным ранены 6 человек – при этом среди них и двое детей. Они получили порезы от разбитого стекла. Пострадавшим оказали помощь на месте, их не госпитализировали.

Ранее местные СМИ писали, якобы в школе ликвидировали коллаборациониста. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что в своей пропаганде и милитаризации детей враг окончательно выжил из ума и уже самостоятельно устраивает провокации.

Преступления на оккупированных территориях