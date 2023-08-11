Взрыв произошел рядом с Карамишевским гидроузлом. 24 Канал показывает на карте месторасположение "чрезвычайного происшествия".

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Телеграмм-каналы и российские СМИ сообщали, что взрыв произошел возле городской клинической больницы №67. В районе Москвы-реки якобы был сбит беспилотник.

Где находится Карамишевская набережная: карта

Заметим, что проезд по Карамишевской набережной россиянам пришлось перекрыть. А возле больницы №67 закрыть проезд, там полиция развернула свои машины.

Карамишевскую набережную перекрывали:

Почти сразу после первого взрыва очевидцы сообщили, что также слышали звуки взрывов в Красногорске – тоже Московская область. Пропагандисты говорят, что и в Москве, и в Красногорске упали и взорвались объекты, похожие на беспилотники

И Красногорск, и Карамишевская набережная расположены к западу от центра Москвы. Через Красногорск также протекает река Москва.

Насколько близко к центру произошел взрыв в Москве:



Где произошли взрывы в Москве / Скриншот GoogleMaps

Кратко о сегодняшних взрывах в Москве