Днем в среду, 2 июля, в центре Москвы взорвался легковой автомобиль. В нем якобы находились 80-летний ветеран КГБ со своей дочерью.

Они выбрались из транспорта и выжили. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

По словам очевидцев, инцидент произошел в Старопименовском переулке – было несколько взрывов, сгорело по меньшей мере 2 автомобиля.

В центре Москвы горел автомобиль: смотрите видео

В одном из них находились 80-летний ветеран КГБ СССР и его дочь, владелица транспорта. В прошлом она якобы служила в российских спецслужбах.

Пожарные погасили возгорание: смотрите видео

Напомним, 30 июня из-за взрыва дизельного котла в Москве начался пожар в гостинице "Перово Плаза". Возгорание площадью 15 квадратных метров ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в России снова бушуют лесные пожары – больше всего от них страдает Забайкалье.