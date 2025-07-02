В центре Москвы взорвалось авто: там якобы находились 80-летний ветеран КГБ с дочерью
- 2 июля в центре Москвы взорвалось легковое авто, в котором якобы находились 80-летний ветеран КГБ и его дочь.
- Они выбрались из транспорта и выжили; инцидент произошел в Старопименовском переулке.
Днем в среду, 2 июля, в центре Москвы взорвался легковой автомобиль. В нем якобы находились 80-летний ветеран КГБ со своей дочерью.
Они выбрались из транспорта и выжили. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно об инциденте
По словам очевидцев, инцидент произошел в Старопименовском переулке – было несколько взрывов, сгорело по меньшей мере 2 автомобиля.
В центре Москвы горел автомобиль: смотрите видео
В одном из них находились 80-летний ветеран КГБ СССР и его дочь, владелица транспорта. В прошлом она якобы служила в российских спецслужбах.
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Напомним, 30 июня из-за взрыва дизельного котла в Москве начался пожар в гостинице "Перово Плаза". Возгорание площадью 15 квадратных метров ликвидировали, обошлось без пострадавших.
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