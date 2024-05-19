В Одессе раздался взрыв: враг ударил баллистикой из Крыма

Вечером 19 мая в Одесской области объявили тревогу. Уже вскоре раздались взрывы.

Россияне в очередной раз атаковали область баллистикой из Крыма. Что уже известно, передает 24 Канал.

Обратите внимание Угроза применения баллистики: в ряде областей Украины – воздушная тревога

Оккупанты атаковали Одесскую область баллистикой

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Около 18:46 в Одесской области снова объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Ракета в направлении Одесской области!

– написали Силы обороны Юга в 18:47.

Мониторинговые сообщества написали о выходе баллистики из Крыма. Уже через несколько минут раздался взрыв.

Впоследствии мониторинговые каналы отметили, что, по предварительной информации,"Искандер-М" прекратил существование в пределах области. В 19:18 объявили отбой тревоги.

Что этому предшествовало

Заметим, что с начала суток 19 мая тревогу в Одесской области объявили уже в 8 раз.

Ночью агрессор массированно атаковал область "Шахедами". ПВО сбила 20 дронов-камикадзе.

В результате падения обломков в Одесской области повреждено админздание. В Одессе обломки упали во двор в жилом квартале. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром оккупанты запустили в Одесскую область разведывательный дрон "Орлан-10". Его сбили защитники неба.

Тревогу в области объявляли и около 16:28. Длилась она 2 часа. По вражеским разведывательным дронам работала ПВО.

В 19:16 в Одесской области снова объявили тревогу. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.