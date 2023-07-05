Сообщения о взрыве начали распространяться по сети около 18:00. Сейчас на месте работают все соответствующие спецслужбы.

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Взрыв мог устроить мужчина, доставленный на заседание

Министр внутренних дел подтвердил, что в Шевченковском суде Киева произошло чрезвычайное происшествие – полиция получила сообщение о взрыве. Сейчас на место прибыли полицейские следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы.

Устроить взрыв мог мужчина, доставленный на судебное заседание.

По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание. Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу,

– подчеркнул Клименко.

В то же время "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники, утверждает, что взрыв устроил мужчина, в 2015 году взорвавший бойцов Нацгвардии под Верховной Радой. По предварительным данным, в Шевченковском суде должны были заслушать дело Игоря Гуменюка. Он содержится под стражей уже 7 лет и 8 месяцев.

Позже судья-спикер Ирина Фролова в комментарии "Гратам" подтвердила, что взрыв устроил Гуменюк.



Игорь Гуменюк мог устроить взрыв в суде / фото из соцсетей

В КМВА уточнили, что взрыв прогремел в 17:20. По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно – туалет) неизвестное взрывное устройство. В СМИ сообщают, что в помещении взорвали 3 гранаты.