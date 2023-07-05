Повідомлення про вибух почали ширитися мережею близько о 18:00. Нині на місці працюють усі відповідні спецслужби.

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Вибух міг влаштувати чоловік, якого доставили на засідання

Міністр внутрішніх справ підтвердив, що у Шевченківському суді міста Києва сталася надзвичайна подія – поліція отримала повідомлення про вибух. Нині на місце прибули поліцейські слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби.

Влаштувати вибух міг чоловік, якого доставили на судове засідання.

За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу,

– наголосив Клименко.

Водночас "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела, стверджує, що вибух влаштував чоловік, який у 2015 році підірвав бійців Нацгвардії під Верховною Радою. За попередніми даними, у Шевченківському суді мали заслухати справу Ігоря Гуменюка. Він утримується під вартою вже 7 років і 8 місяців.

Згодом суддя-спікерка Ірина Фролова у коментарі "Ґратам" підтвердила, що вибух влаштував Гуменюк.



Ігор Гуменюк міг влаштувати вибух у суді / фото із соцмереж

У КМВА уточнили, що вибух пролунав о 17:20. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо – вбиральня) невідомий вибуховий пристрій. У ЗМІ повідомляють, що у приміщенні підірвали 3 гранати.