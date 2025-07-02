Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.
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В Сумах раздался взрыв
Вечером 2 июля около 15:13 в Сумах была объявлена воздушная тревога.
В 17:24 в Воздушных силах сообщили о разведывательном дроне над городом.
В районе Сум – вражеский разведывательный БПЛА! Возможна работа ПВО,
– говорится в сообщении.
Уже в 17:51 местные СМИ написали, что в городе был слышен взрыв. После чего раздался отбой тревоги.
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