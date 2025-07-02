Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Сумах пролунав вибух

Ввечері 2 липня близько 15:13 у Сумах було оголошено повітряну тривогу.

О 17:24 в Повітряних силах повідомили про розвідувальний дрон над містом.

В районі Сум – ворожий розвідувальний БпЛА! Можлива робота ППО,

– йдеться в повідомленні.

У ПС заявили, що цей безпілотник може наводити ворожі засоби ураження. Містян закликають дотримуватись правил безпеки.

Вже о 17:51 місцеві ЗМІ написали, що у місті було чутно вибух. Після чого пролунав відбій тривоги.

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