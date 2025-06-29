Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ЦПД Андрія Коваленка.

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Чи атакували Суми ствольною артилерією

Коваленко повідомив, що провів розмову з представниками Сил оборони, які працюють на Сумському напрямку. Вони зазначають, що наразі обстрілів міста Суми зі ствольної артилерії немає.

Зазначимо, що деякими типами озброєнь (зокрема деякими типами РСЗВ) Росія може добивати до Сум саме з території Курщини,

– пояснив Коваленко.

Він додав, що на цю мить немає підтверджень, що ворог стягнув ствольну артилерію до прикордонних районів Сумщини, куди увійшли російські штурмові групи й де тривають активні бої з українськими захисниками.

Що передувало

Співрозмовник УП у правоохоронних органах повідомив, що приблизно 22 – 23 червня росіяни вдарили ствольною артилерією по селу Піщане, що розташоване у передмісті Сум.

Повідомлялося, що росіяни, ймовірно, застосували для обстрілу активно-реактивний снаряд 152-міліметрів з самохідної артилерійської установки 2А36 ("Гіацинт-Б", причіпна гармата) або 2С5 ("Гіацинт-С", самохідна гармата).

Максимальна дальність польоту такого снаряда становить 33 – 40 кілометрів. За підрахунками видання, ворожа САУ вела вогонь із території Росії, а саме півночі, з району села Кульбаки, або зі сходу – з району Гуєва та Горналі.

У виданні зазначають, що село Кульбаки розташоване на північ від захоплених росіянами населених пунктів на Сумщині, тоді як Гуєво і Горналь – на відносно спокійному Миропільському напрямку.

Нагадаємо, що у НАТО вважають малоймовірним сценарій оточення Сум найближчим часом. Усе через значні втрати окупантів, яких вони зазнають в ході наступу.