Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.\

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Що Зеленський сказав про Сумщину

За словами президента, на Ставці була дуже детальна доповідь по фронту. Окрему увагу приділили Сумщині та прикордонному регіону.

У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо і знищуємо цих вбивць, захищаємо нашу Сумщину,

– вказав Зеленський.

Також на Ставці детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів.

Зауважимо, нині час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Владімір Путін заявив, мовляв, у російської армії "немає завдання забрати Суми", проте він "цього не виключає".

Начальник групи зв'язків з громадськістю командування сил ТрО Тарас Березовець вважає, що у ворога не сформовані ударні угруповання, щоб захопити місто.