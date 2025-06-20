Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

У россиян там были разные планы, намерения – абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину,

– указал Зеленский.