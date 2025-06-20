Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
У россиян там были разные планы, намерения – абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину,
– указал Зеленский.
Россияне продолжают давить на Сумщине. В пятницу, 20 июня, президент провел Ставку, особое внимание на которой уделили этому региону.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
У россиян там были разные планы, намерения – абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину,
– указал Зеленский.