Путину доложили об этом инциденте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Дроны СБУ взорвали склад боеприпасов на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области

Какая ситуация в ТЦ Владикавказа

Минобороны России заявило о падении обломков дрона на ТЦ в центре Владикавказа. Его, мол, сбили силы ПВО России сегодня в 8:28. На месте работают взрывотехники.

Российские проправительственные СМИ сообщают, что Путину уже известно о взрыве в торговом центре.

Последствия падения обломков БПЛА на ТЦ во Владикавказе: смотрите видео

Момент взрыва в ТЦ Владикавказа: смотрите видео

Напомним, в ТЦ "Алания Мол" в центре Владикавказа прогремел взрыв, возник пожар площадью 900 квадратных метров. Сообщается о десятках пострадавших. Ранения получили также люди, которые находились на улице недалеко от здания ТЦ. Также российские паблики пишут о по меньшей мере одном погибшем. Ранее сообщалось о взрыве газа.