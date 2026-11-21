Как пишет Суспільне, в регионе раздался громкий звук. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

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Обстрел Винницкой области дронами произошел ночью 21 ноября: что известно?

Военные из Воздушных сил в 02:33 предупредили об угрозе применения врагом реактивных БПЛА непосредственно в районе Гайсина в Винницкой области. В это время в регионе объявили воздушную тревогу.

После этого появилась информация о взрыве в регионе. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока от официальных органов власти не поступала.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что этой же ночью взрывы уже гремели в Запорожье, а также в Киеве. Там также возникала угроза со стороны реактивных беспилотников российской армии. Воздушные удары по Украине продолжаются, опасность не миновала.