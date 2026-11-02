Атака реактивных дронов продолжается: в Виннице прогремел взрыв

Об этом информировали Воздушные силы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака БПЛА на Винницу 2 ноября: что известно?

Российская армия применила для удара по Украине скоростные дроны с реактивными двигателями ночью 2 ноября. Под угрозой удара оказалась и Винница.

В городе прогремел взрыв около 05:03 утра. Силы Противовоздушной обороны активно работали по вражеским целям.

Информации о последствиях обстрела на момент публикации еще не было. Воздушная атака по Украине продолжается.

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Добавим, что вечером 1 сентября официальное украинское приложение "Воздушная тревога" подверглось кибератаке, в ходе которой хакеры разослали пользователям ложные уведомления о радиационной и химической угрозе.

Интересно, что вскоре после этого такому же взлому подверглась российская аналогичная система.