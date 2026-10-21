укррус
24 онлайн
24 Канал Главные новости Во Львове прогремел взрыв во время атаки реактивного дрона
view count
time for reading2 мин

Во Львове прогремел взрыв во время атаки реактивного дрона

Олесь Друкач
Взрывы во Львове
Взрывы во Львове / 24 Канал

Во Львове 21 октября ночью раздался сильный взрыв. Это произошло в результате атаки российского реактивного беспилотника.

24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Львова ночью 21 октября?

Воздушную тревогу во Львовской области в некоторых районах, а также в самом Львове, объявили в 03:33 утра 21 октября. По крайней мере один реактивный беспилотник, по информации мониторинговых сообществ и Воздушных сил, в это время залетал в регион.

Жители Львова услышали взрыв около 03:50. После этого объявили об отмене тревоги.

На момент публикации информации о последствиях обстрела Львовской области этой ночью еще не поступало.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что воздушная атака врага по Украине продолжается. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – позаботьтесь о безопасности!