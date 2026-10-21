У Львові прогримів вибух під час атаки реактивного дрона

Про загрозу інформував міський голова Львова Андрій Садовий. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Львова вночі 21 жовтня?

Повітряну тривогу у Львівській області в деяких районах, а також у самому Львові, оголосили о 03:33 ранку 21 жовтня. Щонайменше один реактивний безпілотник, за інформацією моніторингових спільнот та Повітряних сил, у цей час залітав до регіону.

Жителі Львова почули вибух близько 03:50. Після цього оголосили про відбій тривоги.

На момент публікації інформації про наслідки обстрілу Львівської області цієї ночі ще не було.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.