Ранее сообщалось, что травмы от взрыва получили 10 человек. Поэтому количество пострадавших возросло более чем в 2 раза.
Важно На военной базе в Канаде прогремел взрыв: есть пострадавшие
По данным Министерства национальной обороны Канады, в результате взрыва пострадали:
- 16 военнослужащих,
- 6 мирных жителей.
Полковник и командир крыла 19 Wing Comox Брин Элиот заверил, что всех пострадавших, за исключением одного военнослужащего, уже выписали из больницы. Хотя здание ремонтировалось, оно использовалось под жилые помещения. На момент взрыва в здании проживало 59 человек, но не все находились в помещении.
Эллиот сообщил, что после взрыва на место прибыла городская поисково-спасательная группа из Эскимальта, которая прочесывала здание с помощью инфракрасных технологий.
Они искали всю ночь, используя акустические и инфракрасные технологии, чтобы увидеть, есть ли там кто-то,
– сказал Эллиот.
Инцидент расследуется федеральными и провинциальными чиновниками, а также военными.
Что известно о взрыве на военной базе в Канаде
- Взрыв произошел примерно в 9 часов утра по тихоокеанскому времени в здании казармы.
- По предварительной информации, в здании казармы, где продолжались ремонтные работы, прогремел взрыв бытового газа. Произошло частичное обрушение здания.
- На место происшествия отправили несколько машин скорой помощи, в том числе санитарную авиацию с бригадой интенсивной терапии.