Детали взрыва на военной базе

По силе взрыв был значительным. Об этом рассказал представитель базы капитан Брэд Литтл.

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Инцидент произошел в жилом здании, которое находится на ремонте. Оно расположено на определенном расстоянии от места, где базируются самолеты. Взрыв не нанес никакого вреда ни самолетам, ни объектам аэродрома.

В то же время люди пострадали:

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице,

троих госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести,

еще шестерым оказывали помощь в медицинской части военной базы.

Заметим, сейчас военные не объясняют, что стало причиной взрыва.

Сейчас мы сосредоточены на помощи раненым,

– заявил подполковник Майк Джульет.

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