Детали взрыва на военной базе
По силе взрыв был значительным. Об этом рассказал представитель базы капитан Брэд Литтл.
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Инцидент произошел в жилом здании, которое находится на ремонте. Оно расположено на определенном расстоянии от места, где базируются самолеты. Взрыв не нанес никакого вреда ни самолетам, ни объектам аэродрома.
В то же время люди пострадали:
- Один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице,
- троих госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести,
- еще шестерым оказывали помощь в медицинской части военной базы.
Заметим, сейчас военные не объясняют, что стало причиной взрыва.
Сейчас мы сосредоточены на помощи раненым,
– заявил подполковник Майк Джульет.
Последние подобные инциденты в мире
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