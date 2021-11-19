Деталі вибуху на військовій базі

За силою вибух був значним. Про це розповів представник бази капітан Бред Літтл.

Читайте також Невідомі кинули вибуховий пакет у двір фермера з Одещини: що відомо поліції

Інцидент трапився у житловій будівлі, яка перебуває на ремонті. Вона розташована на певній відстані від місця, де базуються літаки. Вибух не завдав жодної шкоди ні літакам, ні об'єктам аеродрому.

Водночас люди постраждали:

Один потерпілий перебуває у важкому стані в лікарні,

трьох госпіталізували у лікарню у стані середньої важності,

ще шістьом надавали допомогу у медичній частині військової бази.

Зауважимо, наразі військові не пояснюють, що стало причиною вибуху.

Зараз ми зосереджені на допомозі пораненим,

– заявив підполковник Майк Джульєт.

Останні подібні інциденти у світі