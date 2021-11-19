Деталі вибуху на військовій базі
За силою вибух був значним. Про це розповів представник бази капітан Бред Літтл.
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Інцидент трапився у житловій будівлі, яка перебуває на ремонті. Вона розташована на певній відстані від місця, де базуються літаки. Вибух не завдав жодної шкоди ні літакам, ні об'єктам аеродрому.
Водночас люди постраждали:
- Один потерпілий перебуває у важкому стані в лікарні,
- трьох госпіталізували у лікарню у стані середньої важності,
- ще шістьом надавали допомогу у медичній частині військової бази.
Зауважимо, наразі військові не пояснюють, що стало причиною вибуху.
Зараз ми зосереджені на допомозі пораненим,
– заявив підполковник Майк Джульєт.
Останні подібні інциденти у світі
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- В Афганістані 13 листопада вибухнув мікроавтобус. Внаслідок нього загинув журналіст, а ще 4 людей опинилися у лікарні.
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- 31 жовтня у Мексиці на місці нелегальної врізки в газопровід прогримів вибух. Він пошкодив майже пів сотні будинків, 1 людина загинула, а ще понад десяток – постраждали.