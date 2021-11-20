Раніше повідомлялося, що травми від вибуху отримали 10 осіб. Відтак кількість постраждалих зросла більше ніж у 2 рази.
Важливо На військовій базі в Канаді прогримів вибух: є постраждалі
За даними міністерства національної оборони Канади, внаслідок вибуху постраждали:
- 16 військовослужбовців,
- 6 мирних жителів.
Полковник і командир крила 19 Wing Comox Брін Еліот запевнив, що всіх постраждалих, за винятком одного військовослужбовця, вже виписали з лікарні. Хоча будівля ремонтувалася, вона використовувалася під житлові приміщення. На момент час вибуху у будівлі проживало 59 осіб, але не всі перебували в приміщенні.
Елліот повідомив, що після вибуху на місце прибула міська пошуково-рятувальна група з Ескімальту, яка прочісувала будівлю за допомогою інфрачервоних технологій.
Вони шукали всю ніч, використовуючи акустичні та інфрачервоні технології, щоб побачити, чи є там хтось,
– сказав Елліот.
Інцидент розслідується федеральними та провінційними чиновниками, а також військовими.
Що відомо про вибух на військовій базі в Канаді
- Вибух стався приблизно о 9 години ранку за тихоокеанським часом у будівлі казарми.
- За попередньою інформацією, у будівлі казарми, де тривали ремонтні роботи, пролунав вибух побутового газу. Сталося часткове обвалення будівлі.
- На місце події відправили кілька машин швидкої допомоги, зокрема санітарна авіація з бригадою інтенсивної терапії.