О пожаре сообщают российские СМИ, в телеграмм-канале уже опубликовали немало видео и фото с места событий.
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Что произошло у россиян
На АЗС взорвался резервуар с газом, после чего огонь распространился на 60 квадратных метров. Кроме того, пламя перекинулось на транспортные средства, находившиеся в момент взрыва на заправке.
"Пожар на газовой заправке рядом с аэропортом Шереметьево в квартале Кльязьма. Рванул резервуар, несколько машин в огне", – говорится в сообщении.
Взрыв возле аэропорта "Шереметьево": видео
Есть пострадавшие
Очевидцы сообщили, что слышали два взрыва. Сначала российские СМИ сообщали, что Информация о пострадавших уточняется, и впоследствии уточнили, что в результате инцидента пострадали два человека.
На обнародованном видео можно увидеть густой столб дыма. Масштабы пожара, по-видимому, достаточно существенны.
Пожар виден издалека: видео
Впоследствии рос СМИ сообщили со ссылкой на экстренные службы, что пожар локализован, его удалось потушить.
"Пожар локализован на 60 квадратах", – говорится в сообщении.
Пожар на Международном шоссе в Химках: видео
Взрывы в России: последние новости
- Дело в том, что когда даже происходят взрывы резервуаров на АЗС, россияне очень испуганы и воспринимают это чувственно, ведь в последнее время в стране-агрессоре участились случаи "чрезвычайных событий". Кроме того, все чаще в тыл России залетают неизвестные беспилотники, которые также наносят значительный ущерб.
- Так, 29 октября в Краснодарском крае России дрон атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод. После взрыва на территории предприятия произошел пожар.
- А 26 октября масштабный пожар произошел в столице России – Москве. Как выяснилось, пылала одна из местных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).