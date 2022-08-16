После "хлопка" возле Джанкоя оккупанты очень испугались. росСМИ сообщили, что оккупационные власти Крыма вводят режим чрезвычайной ситуации на территории Джанкойского района, сообщает 24 канал.

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"Хлопок" возле Джанкоя

Склад российских боеприпасов возле Джанкоя взорвался утром 16 августа. Игорь Игнат – спикер командования Воздушных сил – с иронией заявил, что оккупанты не умеют пользоваться никакими средствами пожарной безопасности.

Судя по видео, появившемуся в открытых источниках, мы видим детонацию боекомплекта. Это ракеты, которые взрываются и разлетаются в разные стороны,

– заявил Игнат.

Он выразил надежду, что россияне снова потеряли личный состав и технику, как это было во время "хлопка" в Саках. Тогда, кроме самолетов, оккупантам "минуснули" также летчиков и инженеров. россия не сможет оперативно подготовить новых "специалистов".

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – заявил, что оккупантов догнало "кармическое возмездие". Более того, это – "серия мощных взрывов, которые только начинаются". российская армия "отличается" низким уровнем интеллекта. По словам Подоляка, из-за большого количества неподготовленных военных "количество таких эксцессов будет нарастать, и именно в Крыму".

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