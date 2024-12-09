В Харькове произошел взрыв неподалеку от отдела полиции

В Холодногорском районе Харькова неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство. Его расположили недалеко от входа в отдел полиции.

Полиция проводит проверки по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Харьковской области.

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Как произошел взрыв возле отделения полиции в Харькове

В Холодногорском районе города произошел взрыв возле центрального входа в административное здание территориального отдела полиции. Происшествие произошло около 16:30 9 декабря.

По сообщению полиции, в результате взрыва никто не ранен не получил, но окна здания были повреждены.

Следственно-оперативная группа осматривает место происшествия. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению, им может грозить уголовная ответственность.

Напомним, на Киевщине 14-летние ребята, завербованные российскими спецслужбами через телеграмм-канал, совершили теракт, взорвав взрывчатку возле райотдела полиции в Вышгородском районе. Взрывчатка была замаскирована под термос, а для активации взрыва они использовали приложение на телефоне, который им дали оккупанты.