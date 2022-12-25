Российские СМИ отрицают, что у их посольства в Кабуле прогремел взрыв. Они говорят, мол, там "происшествий не было".

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Полиция Талибана подтвердила взрыв у посольства РФ

Взрыв произошел в районе Дар-аль-Аман, в 6-м районе города. Все причины выясняются. Российские официальные лица сообщили, что "инцидентов в районе российского посольства не было", однако полиция Талибана говорит иначе.

Так, полиция Талибана подтвердила взрыв у российского посольства в столице Афганистана. Зато о пострадавших пока не сообщалось. По предварительным данным, погибших нет.

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