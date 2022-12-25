Российские СМИ отрицают, что у их посольства в Кабуле прогремел взрыв. Они говорят, мол, там "происшествий не было".
К теме В ЮАР в результате взрыва бензовоза погибли по меньшей мере 10 человек, еще полсотни – получили ранения
Полиция Талибана подтвердила взрыв у посольства РФ
Взрыв произошел в районе Дар-аль-Аман, в 6-м районе города. Все причины выясняются. Российские официальные лица сообщили, что "инцидентов в районе российского посольства не было", однако полиция Талибана говорит иначе.
Так, полиция Талибана подтвердила взрыв у российского посольства в столице Афганистана. Зато о пострадавших пока не сообщалось. По предварительным данным, погибших нет.
Последние 2 дня в разных странах мира – трагические взрывы
- В субботу, 24 декабря, в ЮАР взорвался бензовоз. Грузовик перевозил сжиженный нефтяной газ.
- По предварительным данным, бензовоз застрял под низким мостом. Во время движения транспортное средство повредило часть крыши, а в результате трения произошло возгорание. В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек.
- В ночь на 25 декабря случился взрыв на грузовом судне Турции. Корабль направлялся в Трабзон, чтобы загрузиться углем. Капитан судна пропал без вести, а остальные 16 членов экипажа, среди которых украинец, получили ранения.