Російські ЗМІ заперечують, що біля їхнього посольства у Кабілі прогримів вибух. Вони кажуть, мовляв, там "пригод не було".
До теми У ПАР внаслідок вибуху бензовоза загинули щонайменше 10 людей, ще півсотні – отримали поранення
Поліція Талібану підтвердила вибух біля посольства РФ
Вибух стався в районі Дар-аль-Аман, у 6 районі міста. Усі причини з'ясовуються. Російські офіційні особи повідомили, що "інцидентів в районі російського посольства не було", проте поліція Талібану каже інакше.
Так, поліція Талібану підтвердила вибух біля російського посольства в столиці Афганістану. Натомість про постраждалих наразі не повідомлялося. За попередніми даними, загиблих немає.
Останні 2 дні у різних країнах світу – трагічні вибухи
- У суботу, 24 грудня, в ПАР вибухнув бензовоз. Вантажівка перевозила зріджений нафтовий газ.
- За попередньою інформацією, бензовоз застряг під низьким мостом. Під час руху транспортний засіб пошкодив частину даху, а внаслідок тертя сталось загоряння. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 людей.
- У ніч на 25 грудня стався вибух на вантажному судні Туреччини. Корабель прямував до Трабзона, аби завантажитись вугіллям. Капітан судна зник безвісти, а решта 16 членів екіпажу, серед яких українець, зазнали поранень.