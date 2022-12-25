Російські ЗМІ заперечують, що біля їхнього посольства у Кабілі прогримів вибух. Вони кажуть, мовляв, там "пригод не було".

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Поліція Талібану підтвердила вибух біля посольства РФ

Вибух стався в районі Дар-аль-Аман, у 6 районі міста. Усі причини з'ясовуються. Російські офіційні особи повідомили, що "інцидентів в районі російського посольства не було", проте поліція Талібану каже інакше.

Так, поліція Талібану підтвердила вибух біля російського посольства в столиці Афганістану. Натомість про постраждалих наразі не повідомлялося. За попередніми даними, загиблих немає.

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