В Афганистане произошел мощный взрыв возле школы в провинции Кунар. В результате трагедии погибли 10 человек, еще 110 получили ранения, большинство пострадавших – дети.

Об этом сообщает Associated Press.

Что известно о взрыве возле школы в Афганистане?

Взрыв произошел в субботу, 28 ноября, около 10:00 в районе Андар-Сер на окраине города Асадабад – административного центра провинции Кунар на востоке Афганистана. По данным местных властей, взрыв прогремел возле школы Шагай.

По предварительной версии, причиной трагедии могла стать халатность при хранении взрывчатых веществ на складе, принадлежащем горнодобывающим компаниям. Их использовали для проведения горных работ и взрыва горных пород. В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются.

Рассказы очевидцев свидетельствуют о значительных разрушениях. Один из местных жителей рассказал, что после взрыва побежал к школе, где находились его дети. Он увидел разрушенные стены, поврежденные крыши и раненых людей под обломками. Мужчине удалось вытащить из-под завалов свою племянницу и других пострадавших.



Поврежденный класс и детские вещи / Фото АР

Еще один очевидец рассказал, что после взрыва увидел возле школы детей, часть из которых уже погибла, а остальные были окровавлены.

Ранее местные власти сообщали, что до 15 раненых остаются в больницах, остальных после оказания медицинской помощи выписали.

По информации AP, часть школьного здания обрушилась, стены были разрушены. На опубликованных в соцсетях кадрах видны поврежденные классы, а также автомобили, на которых раненых детей доставляли в больницу.

Что еще за взрывы недавно произошли возле школ в Афганистане?

Это не первый подобный инцидент в Афганистане за последнее время. В течение недели до взрыва в провинции Кунар произошли еще два инцидента вблизи религиозных учебных заведений в провинциях Каписа и Фарах. Тогда погибли пять учеников.

Местные власти связывали эти взрывы с боеприпасами, оставшимися после предыдущих боевых действий. Обстоятельства всех инцидентов выясняются.