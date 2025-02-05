В течение суток СБУ и Нацполиция в течение суток задержали вражеских агентов, которые взорвали взрывчатку возле ТЦК в Павлограде. Ими оказались мужчины в возрасте 21 и 22 года, передает 24 Канал со ссылкой на ведомство.
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Что удалось выяснить
Злоумышленники – среди которых один – житель Павлограда, а двое – Одесской области в поисках "легких заработков" в телеграмме попали на крючок российских спецслужб.
По инструкции от куратора житель Павлограда самостоятельно изготовил взрывное устройство и спрятал его в тайнике у собственного дома. Установлено, что взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для увеличения воздействия поражения во время детонации.
Остальные два агента получили координаты тайника. Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее у здания ТЦК.
Фигуранты также установили напротив объекта скрытую камеру видеонаблюдения, которая должна была фиксировать последствия теракта.
После этого оккупанты удаленно активировали взрывчатку из-за вызова на мобильный телефон.
Таким образом, российские спецслужбы пытались дискредитировать деятельность ТЦК и сорвать мобилизацию в регионе, посеяв недоверие граждан к военнослужащим.
– говорится в сообщении СБУ.
Правоохранители задержали фигурантов в своих домах, где они "залегли на дно" и ждали денег от оккупантов.
Кадры задержания агентов России: смотрите видео
Всем троим объявили о подозрении в совершении террористического акта. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Трое жителей Украины ради денег устроили подрыв возле ТЦК / Фото СБУ
Напомним, что 1 февраля взрыв произошел на территории Ровенского ТЦК, в результате чего один человек погиб, а шестеро получили ранения.