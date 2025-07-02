Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Житомир. Мощный взрыв произошел в селе Березина Житомирской области на производственном складе одного из промышленных предприятий.
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Взрыв на производственном складе возле Житомира
По словам работника автозаправочной станции "Socar" Олега, первый взрыв был очень сильным – обломки разлетались на большие расстояния, в результате чего начали гореть жилые дома.
У людей окна повыбивало, железные двери погнуло, деревянные – посносило. Крыши поразбирало, пол села горит,
– рассказал мужчина.
Через три минуты раздались еще несколько взрывов меньшей силы.
Олег добавил, что на его заправке пострадавших нет, но с другой стороны происшествия два человека получили ранения и их госпитализировали.
Глибочицкий сельский голова Сергей Сокальский подтвердил, что взрыв произошел на складе промышленного предприятия в Березине.
Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных,
– отметил он.
Из-за больших пробок на трассе Киев – Чоп глава общины не смог оперативно прибыть на место происшествия, однако заверил, что власти и спасательные службы уже работают над ликвидацией последствий взрыва.
На месте работают все экстренные службы: спасатели тушат пожар, медики оказывают помощь пострадавшим, полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Движение по трассе М-06 в районе взрыва временно перекрыто, организованы объезды.
Жителям села советуют быть осторожными, закрытыми держать окна и следить за официальными сообщениями.