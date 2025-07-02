Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Житомир. Потужний вибух стався у селі Березина Житомирської області на виробничому складі одного з промислових підприємств.

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Вибух на виробничому складі біля Житомира

За словами працівника автозаправної станції "Socar" Олега, перший вибух був дуже сильним – уламки розліталися на великі відстані, внаслідок чого почали горіти житлові будинки.

В людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев'яні – позносило. Дахи порозбирало, пів села горить,

– розповів чоловік.

Через три хвилини пролунали ще кілька вибухів меншої сили.

Олег додав, що на його заправці постраждалих немає, але з іншого боку події двоє людей отримали поранення і їх госпіталізували.

Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський підтвердив, що вибух стався на складі промислового підприємства у Березині.

Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджені лінії електромереж. Є інформація про травмованих,

– зазначив він.

Через великі затори на трасі Київ – Чоп очільник громади не зміг оперативно прибути на місце події, проте запевнив, що влада і рятувальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків вибуху.

На місці працюють усі екстрені служби: рятувальники гасять пожежу, медики надають допомогу постраждалим, поліція встановлює обставини інциденту. Рух трасою М-06 у районі вибуху тимчасово перекритий, організовано об’їзди.

Жителям села радять бути обережними, закритими тримати вікна і слідкувати за офіційними повідомленнями.