Про це розповідає 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Житомирської області. Надзвичайна подія сталася на 126 кілометрі траси М-06 Київ – Чоп поблизу села Березина.

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Рух біля Житомира тимчасово перекрито

Через вибух рух автомобілів тимчасово заблокований в обох напрямках.

Для руху в бік Рівного пропонують об’їзд через 109 кілометр (поворот на село Теснівка), далі через село Головине в напрямку Черняхова. Водії, які рухаються в бік Києва, можуть їхати через розворот на 128 кілометрів поблизу села Гадзинка або через 140 кілометрів (розв’язка біля села Оліївка), далі через Черняхів, Головине і Теснівку на 109 кілометрі траси М-06.

На місці події працюють усі екстрені служби, а патрульні забезпечують безпеку та регулювання руху. Водіям радять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.