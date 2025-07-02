Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

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В результате взрыва есть погибшие и пострадавшие

Виталий Бунечко сообщил, что взрыв произошел в населенном пункте Березина вблизи Житомира, на международной трассе М-06.

По состоянию на 20:16 есть информация о 2 погибших и 15 пострадавших. Также повреждения получили частные домовладения.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб, там работают все экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Обеспечен минимальный проезд по международной трассе. В свою очередь призываю людей, которые планировали сегодня движение по трассе М-06 до конца дня воздержаться от проезда мимо Житомира, пока будет работать оперативно-следственная группа,

– отметил Бунечко.

Напомним, Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней предоставил рекомендации для граждан. До выяснения всех обстоятельств взрыва жителям советуют закрыть окна, минимизировать нахождение на улице, пить больше воды и включить на максимум воздухоочиститель.