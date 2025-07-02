Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Читайте також Дим повсюди, палають будинки: все про потужний вибух на трасі біля Житомира

Внаслідок вибуху є загиблі та постраждалі

Віталій Бунечко повідомив, що вибух стався в населеному пункті Березина поблизу Житомира, на міжнародній трасі М-06.

Станом на 20:16 є інформація про 2 загиблих та 15 постраждалих. Також пошкоджень зазнали приватні домоволодіння.

На місці події було розгорнуто оперативний штаб, там працюють усі екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

Забезпечено мінімальний проїзд міжнародною трасою. Своєю чергою закликаю людей, які планували сьогодні рух трасою М-06 до кінця дня утриматися від проїзду повз Житомир, поки буде працювати оперативно-слідча група,

– зазначив Бунечко.

Нагадаємо, Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб надав рекомендації для громадян. До з'ясування всіх обставин вибуху мешканцям радять зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці, пити більше води та увімкнути на максимум очищувач повітря.