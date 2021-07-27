Кроме того, еще 5 человек пропали без вести. Спасатели признаются: надежда найти их живыми, тает с каждым часом.
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Жителей Леверкузена, где случилась беда, призывают без надобности не выходить на улицу. Кроме того, людям рекомендуют закрыть окна и воздержаться от пользования кондиционерами.
Власти также запретили детям в течение ближайших нескольких дней играть на улице, купаться в бассейнах, расположенных под открытым небом, и есть фрукты, выращенные на приусадебных участках.
В то же время первые пробы воздуха показывают, что угрозы, к счастью, нет. Однако людей просят не терять бдительности и не пренебрегать собственной жизнью.
Взрыв в Германии: главное
- Взрыв прогремел на территории промышленного парка Chempark во вторник, 27 июля.
- В результате инцидента в небо поднялось большое черное облако дыма. Ее заметили даже в Кельне, расположенном на расстоянии 12 миль.
- Оператор Chempark Currenta рассказал, что взрыв произошел на участке, где сжигают мусор. Кроме того, в этих помещениях хранят токсичные вещества.