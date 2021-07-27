Окрім того, ще 5 людей зникли безвісти. Рятувальники зізнаються: надія знайти їх живими, тане з кожною годиною.

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Жителів Леверкузена, де сталося лихо, закликають без потреби не виходити на вулицю. Окрім того, людям рекомендують зачинити вікна та утриматися від користування кондиціонерами.

Влада також заборонила дітям упродовж найближчих декількох днів гратися на вулиці, купатися у басейнах, розташованих просто неба, та їсти фрукти, вирощені на присадибних ділянках.

Водночас перші проби повітря показують, що загрози, на щастя, немає. Однак людей просять не втрачати пильності і не легковажити власним життям.

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