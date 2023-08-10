Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Денис Попович. По его словам, несмотря на секретное производство, финансирование было не очень, поэтому там также размещали арендаторов.

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Что могли производить на заводе

Есть информация, что на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде работали над важными проектами для российской армии. Денис Попович назвал несколько версий относительно этого завода.

Есть версии, что там были обнаружены боеприпасы. Кроме деталей для секретного бомбардировщика, который по планам России должен стать в серию в 2027 году, но вряд ли станет, там изготовлялись оптические устройства, в том числе и для танковых прицелов, детали для дронов "Ланцет". Вряд ли это случайность, что был подорван именно этот завод,

– сказал он.

Также известно, что на территории завода разместили склад с мощной пиротехникой, что привело к такому взрыву. В российских медиа пишут, что завод не был очень богатым.

"По этой причине там были арендаторы, которым предоставили площади, чтобы они размещали там свои мощности. Там появился склад пиротехнических изделий, который по версии российских медиа взорвался. Секретное производство, но с финансированием не очень. Они были вынуждены прибегать к услугам арендаторов", – объяснил военный эксперт.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: коротко