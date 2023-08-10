Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Денис Попович. За його словами, попри секретне виробництво, фінансування було не дуже, тому там також розміщували орендарів.
До теми Руйнівний вибух на російському заводі в Сергієв Посад: все, що відомо про інцидент
Що могли виготовляти на заводі
Є інформація, що на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді працювали над важливими проєктами для російської армії. Денис Попович назвав кілька версій щодо цього заводу.
Є версії, що там було виявлено боєприпаси. Окрім деталей для секретного бомбардувальника, який за планами Росії мав стати у серію у 2027 році, але навряд чи стане, там виготовлялись оптичні пристрої зокрема і для танкових прицілів, деталі для дронів "Ланцет". Навряд чи це випадковість, що було підірвано саме цей завод,
– сказав він.
Також відомо, що на території заводу розташували склад із потужною піротехнікою, що призвело до такого вибуху. У російських медіа пишуть, що завод не був дуже багатим.
"Через це там були орендарі, яким надали площі, щоб вони розміщували там свої потужності. Там з’явився склад піротехнічних виробів, який за версією російських медіа вибухнув. Секретне виробництво, але з фінансуванням не дуже. Вони були змушені вдаватися до послуг орендарів", – пояснив військовий експерт.
Вибух на заводі у Сергієвому Посаді: коротко
- У Московській області в місті Сергієв Посад 9 серпня приблизно об 11 годині пролунав потужний вибух на Загорському оптико-механічному заводі. На місці події утворився величезний стовп з диму, а в сусідніх будинках повилітали вікна. Вибух пошкодив сусідні будівлі: спорткомплекс "Промінь", школи №19 та №21, Сергієво-Посадський коледж та приблизно 20 багатоквартирних будинків.
- Російські ЗМІ заявили, що загалом постраждали 52 людини. Попередньо, щонайменше 6 в реанімації – у них опіки та черепно-мозкова травма, ще 22 особи доставлено до відділення травматології. В інших – осколкові ушкодження середньої тяжкості.
- Те, що викинуло з квартир вибуховою хвилею, намагаються поцупити мародери. До прикладу, одна жінка спеціально приїхала на місце, аби забрати москітну сітку.