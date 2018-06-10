Взрыв гранаты в ночном клубе Сум: появилось видео с моментом инцидента

В сети опубликована видеозапись, на которой снят момент взрыва гранаты в ночном клубе "Луна" в Сумах. На кадрах видно, как в помещение забегает человек в балаклаве и бросает там же гранату.

Видео на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Ранее 24 канал сообщил, что 10 июня утром в Сумах в развлекательном заведении "Луна" взорвалась граната Ф1. В результате инцидента пострадали 7 человек, которых госпитализировали в областную больницу.

Видео, на котором видно, как злоумышленник срывает чеку и бросает гранату под ноги посетителям. 24-летний мужчина в реанимации,

– говорится в сообщении представительницы прокуратуры.

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