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Взрыв гранаты в ночном клубе Сум: появилось видео с моментом инцидента

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Видео взрыва гранаты в ночном клубе в Сумах
Видео взрыва гранаты в ночном клубе в Сумах / Скриншот с видео

В сети опубликована видеозапись, на которой снят момент взрыва гранаты в ночном клубе "Луна" в Сумах. На кадрах видно, как в помещение забегает человек в балаклаве и бросает там же гранату.

Видео на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Ранее 24 канал сообщил, что 10 июня утром в Сумах в развлекательном заведении "Луна" взорвалась граната Ф1. В результате инцидента пострадали 7 человек, которых госпитализировали в областную больницу.

Видео, на котором видно, как злоумышленник срывает чеку и бросает гранату под ноги посетителям. 24-летний мужчина в реанимации,
– говорится в сообщении представительницы прокуратуры.

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Теги: Новости Украины Взрыв Криминальные новости Сумы
Источник: 24 канал
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