Вибух гранати у нічному клубі Сум: з’явилося відео з моментом інциденту
У мережі опублікований відеозапис, на якому знятий момент вибуху гранати в нічному клубі "Луна" у Сумах. На кадрах видно, як до приміщення забігає чоловік у балаклаві та кидає там же гранату.
Відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.
Раніше 24 канал повідомив 10 червня вранці у Сумах у розважальному закладі "Луна" вибухнула граната Ф1. У результаті інциденту постраждали 7 людей, яких госпіталізували до обласної лікарні.
Відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам. 24-річний чоловік у реанімації,
– мовиться у дописі представниці прокуратури.
Читайте також: Відео моменту вибуху в Іркутську: діти у вогні вибігали із залу ТРЦ "Комсомол"
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі