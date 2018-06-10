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Вибух гранати у нічному клубі Сум: з’явилося відео з моментом інциденту

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Відео вибуху гранати у нічному клубі в Сумах
Відео вибуху гранати у нічному клубі в Сумах / Скріншот з відео

У мережі опублікований відеозапис, на якому знятий момент вибуху гранати в нічному клубі "Луна" у Сумах. На кадрах видно, як до приміщення забігає чоловік у балаклаві та кидає там же гранату.

Відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

Раніше 24 канал повідомив 10 червня вранці у Сумах у розважальному закладі "Луна" вибухнула граната Ф1. У результаті інциденту постраждали 7 людей, яких госпіталізували до обласної лікарні.

Відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам. 24-річний чоловік у реанімації,
– мовиться у дописі представниці прокуратури.

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Теги: Новини України Суми Кримінальні новини Вибух
Джерело: 24 канал
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