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      Взрыв гранаты в тернопольской квартире: полицейские рассказали детали

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      2 января в мирном Тернополе на улице Макаренко, 2 разорвалась граната. Один человек погиб, двое – в больнице.

      Так закончилось выпивание спиртного в одной из тернопольских квартир.

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      "Мы сначала подумали, что телевизор взорвался. Один лежал, владелец был контужен, а один, как головой в полу уперся так он и лежал до прибытия скорой", – сказала соседка Мария Смелкина.

      тернопіль вибух граната
      Взрыв гранаты в Тернополе

      вибух тернопіль граната
      Взрыв гранаты в Тернополе

      Спастись удалось только одному человеку, когда произошёл взрыв, он был в другой комнате. Что произошло – объяснили полицейские. Компания весь день выпивала, и вдруг один из мужчин решил похвастаться гранатой.

      По словам хозяина квартиры, пришел его сосед. Известно, что на тот момент сосед уже был пьян. И в один из моментов решил показать им гранату, которая была у него. Он вытащил и показывал, как она работает, по какому принципу, что нужно тянуть, и собственно по неосторожности, вероятно, потянул кольцо, и произошел взрыв,
      – рассказал представитель Нацполиции Тернопольщины Сергей Крета.

      Соседи жалуются, что в этой квартиры попойки происходили неоднократно.

      "Постоянно гулянки были, мы живем на этаж выше, телевизор очень громко играл", – отметил сосед.

      Откуда погибший взял гранату, полицейские сейчас устанавливают.

      По факту несчастного случая откырто уголовное производство, внезапная смерть во время несчастного случая. Проводятся следственные действия. Угрозы жизни и здоровью другим гражданам нет,
      – отметил начальник Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол.

      Гранаты на мирной территории Украины в последнее время взрываются нередко. Часто оружие нелегально завозят из зоны боевых действий.

      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Оружие Тернополь
      Источник: 24 канал
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      Новости за 2 января
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