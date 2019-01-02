Взрыв гранаты в тернопольской квартире: полицейские рассказали детали
2 января в мирном Тернополе на улице Макаренко, 2 разорвалась граната. Один человек погиб, двое – в больнице.
Так закончилось выпивание спиртного в одной из тернопольских квартир.
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"Мы сначала подумали, что телевизор взорвался. Один лежал, владелец был контужен, а один, как головой в полу уперся так он и лежал до прибытия скорой", – сказала соседка Мария Смелкина.
Взрыв гранаты в Тернополе
Взрыв гранаты в Тернополе
Спастись удалось только одному человеку, когда произошёл взрыв, он был в другой комнате. Что произошло – объяснили полицейские. Компания весь день выпивала, и вдруг один из мужчин решил похвастаться гранатой.
По словам хозяина квартиры, пришел его сосед. Известно, что на тот момент сосед уже был пьян. И в один из моментов решил показать им гранату, которая была у него. Он вытащил и показывал, как она работает, по какому принципу, что нужно тянуть, и собственно по неосторожности, вероятно, потянул кольцо, и произошел взрыв,
– рассказал представитель Нацполиции Тернопольщины Сергей Крета.
Соседи жалуются, что в этой квартиры попойки происходили неоднократно.
"Постоянно гулянки были, мы живем на этаж выше, телевизор очень громко играл", – отметил сосед.
Откуда погибший взял гранату, полицейские сейчас устанавливают.
По факту несчастного случая откырто уголовное производство, внезапная смерть во время несчастного случая. Проводятся следственные действия. Угрозы жизни и здоровью другим гражданам нет,
– отметил начальник Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол.
Гранаты на мирной территории Украины в последнее время взрываются нередко. Часто оружие нелегально завозят из зоны боевых действий.
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