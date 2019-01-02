Взрыв гранаты в тернопольской квартире: полицейские рассказали детали

2 января в мирном Тернополе на улице Макаренко, 2 разорвалась граната. Один человек погиб, двое – в больнице.

Так закончилось выпивание спиртного в одной из тернопольских квартир.

Читайте также: В Сумах произошла жуткая трагедия: лифт убил маленького ребенка

"Мы сначала подумали, что телевизор взорвался. Один лежал, владелец был контужен, а один, как головой в полу уперся так он и лежал до прибытия скорой", – сказала соседка Мария Смелкина.



Взрыв гранаты в Тернополе

​

Взрыв гранаты в Тернополе

Спастись удалось только одному человеку, когда произошёл взрыв, он был в другой комнате. Что произошло – объяснили полицейские. Компания весь день выпивала, и вдруг один из мужчин решил похвастаться гранатой.

По словам хозяина квартиры, пришел его сосед. Известно, что на тот момент сосед уже был пьян. И в один из моментов решил показать им гранату, которая была у него. Он вытащил и показывал, как она работает, по какому принципу, что нужно тянуть, и собственно по неосторожности, вероятно, потянул кольцо, и произошел взрыв,

– рассказал представитель Нацполиции Тернопольщины Сергей Крета.

Соседи жалуются, что в этой квартиры попойки происходили неоднократно.

"Постоянно гулянки были, мы живем на этаж выше, телевизор очень громко играл", – отметил сосед.

Откуда погибший взял гранату, полицейские сейчас устанавливают.

По факту несчастного случая откырто уголовное производство, внезапная смерть во время несчастного случая. Проводятся следственные действия. Угрозы жизни и здоровью другим гражданам нет,

– отметил начальник Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол.

Гранаты на мирной территории Украины в последнее время взрываются нередко. Часто оружие нелегально завозят из зоны боевых действий.