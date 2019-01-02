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      Вибух гранати у тернопільській квартирі: поліцейські розповіли деталі

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      2 січня в мирному Тернополі на вулиці Макаренка, 2 розірвалася граната. Один чоловік загинув, двоє – опинились у лікарні.

      Так закінчилося випивання спиртного в одній з тернопільських квартир.

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      "Ми спочатку подумали, що телевізор зірвався. Один лежав, власник був контужений, а один, як головою до підлоги сперся так він і лежав до прибуття швидкої", – сказала сусідка Марія Смелкіна.

      тернопіль вибух граната
      Вибух гранати у Тернополі

      вибух тернопіль граната
      Вибух гранати у Тернополі

      Врятуватися вдалося лише одному чоловікові, коли вибухнуло, він був у іншій кімнаті. Що сталося – пояснили поліцейські. Компанія увесь день випивала, і раптом один із чоловіків вирішив похвалитися гранатою.

      За словами господаря квартири, прийшов його сусід. Відомо, що на той момент сусід вже був напідпитку. І в один з моментів вирішив показати їм гранату, яка була у нього. Він витягнув та показував, як вона працює, за яким принципом, що потрібно тягнути, і власне з необережності, ймовірно, потягнув кільце, і стався вибух,
      – розповів речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

      Сусіди ж скаржаться, що у цій квартири пиятики відбувалися неодноразово.

      "Постійно гулянки були, ми живемо на поверх вище, телевізор дуже голосно грав", – наголосив сусід.

      Звідки загиблий взяв гранату, поліцейські зараз встановлюють.

      За фактом нещасного випадку порушення кримінальне провадження, раптова смерть під час нещасного випадку. Проводяться слідчі дії. Загроз життю і здоров'ю іншим громадянам немає,
      – зазначив начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол.

      Гранати на мирній території України останнім часом вибухають не рідко. Часто зброю нелегально завозять із зони бойових дій.

      Теги: Новини України Поліція Тернопіль Зброя Жертви
      Джерело: 24 канал
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