Вибух гранати у тернопільській квартирі: поліцейські розповіли деталі

2 січня в мирному Тернополі на вулиці Макаренка, 2 розірвалася граната. Один чоловік загинув, двоє – опинились у лікарні.

Так закінчилося випивання спиртного в одній з тернопільських квартир.

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"Ми спочатку подумали, що телевізор зірвався. Один лежав, власник був контужений, а один, як головою до підлоги сперся так він і лежав до прибуття швидкої", – сказала сусідка Марія Смелкіна.



Вибух гранати у Тернополі



Вибух гранати у Тернополі

Врятуватися вдалося лише одному чоловікові, коли вибухнуло, він був у іншій кімнаті. Що сталося – пояснили поліцейські. Компанія увесь день випивала, і раптом один із чоловіків вирішив похвалитися гранатою.

За словами господаря квартири, прийшов його сусід. Відомо, що на той момент сусід вже був напідпитку. І в один з моментів вирішив показати їм гранату, яка була у нього. Він витягнув та показував, як вона працює, за яким принципом, що потрібно тягнути, і власне з необережності, ймовірно, потягнув кільце, і стався вибух,

– розповів речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

Сусіди ж скаржаться, що у цій квартири пиятики відбувалися неодноразово.

"Постійно гулянки були, ми живемо на поверх вище, телевізор дуже голосно грав", – наголосив сусід.

Звідки загиблий взяв гранату, поліцейські зараз встановлюють.

За фактом нещасного випадку порушення кримінальне провадження, раптова смерть під час нещасного випадку. Проводяться слідчі дії. Загроз життю і здоров'ю іншим громадянам немає,

– зазначив начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол.

Гранати на мирній території України останнім часом вибухають не рідко. Часто зброю нелегально завозять із зони бойових дій.