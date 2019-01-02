Вибух гранати у тернопільській квартирі: поліцейські розповіли деталі
2 січня в мирному Тернополі на вулиці Макаренка, 2 розірвалася граната. Один чоловік загинув, двоє – опинились у лікарні.
Так закінчилося випивання спиртного в одній з тернопільських квартир.
Читайте також: У Сумах сталася моторошна трагедія: ліфт вбив маленьку дитину
"Ми спочатку подумали, що телевізор зірвався. Один лежав, власник був контужений, а один, як головою до підлоги сперся так він і лежав до прибуття швидкої", – сказала сусідка Марія Смелкіна.
Вибух гранати у Тернополі
Вибух гранати у Тернополі
Врятуватися вдалося лише одному чоловікові, коли вибухнуло, він був у іншій кімнаті. Що сталося – пояснили поліцейські. Компанія увесь день випивала, і раптом один із чоловіків вирішив похвалитися гранатою.
За словами господаря квартири, прийшов його сусід. Відомо, що на той момент сусід вже був напідпитку. І в один з моментів вирішив показати їм гранату, яка була у нього. Він витягнув та показував, як вона працює, за яким принципом, що потрібно тягнути, і власне з необережності, ймовірно, потягнув кільце, і стався вибух,
– розповів речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.
Сусіди ж скаржаться, що у цій квартири пиятики відбувалися неодноразово.
"Постійно гулянки були, ми живемо на поверх вище, телевізор дуже голосно грав", – наголосив сусід.
Звідки загиблий взяв гранату, поліцейські зараз встановлюють.
За фактом нещасного випадку порушення кримінальне провадження, раптова смерть під час нещасного випадку. Проводяться слідчі дії. Загроз життю і здоров'ю іншим громадянам немає,
– зазначив начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол.
Гранати на мирній території України останнім часом вибухають не рідко. Часто зброю нелегально завозять із зони бойових дій.