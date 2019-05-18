Взрыв гранаты возле "Приватбанка": в сети появилась неожиданная информация о взрывнике

Вероятный виновник взрыва гранаты в помещении "Приватбанка" на Луганщине – Валерий Гаврилов, экс-боец добровольческого батальона "Айдар". В Украине Гаврилов фигурировал в уголовном производстве о похищении человека, а также – инсценировал свою смерть в 2015 году.

Валерий Гаврилов когда-то был журналистом в Луганске, а впоследствии воевал в составе батальона "Айдар" на Донбассе. Именно он погиб в результате взрыва в отделении "Приватбанка" на Луганщине. Об этом написал журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

Подробно о ситуации читайте здесь: Мужчина взорвал гранату в "Приватбанке" и погиб

Напомним, 17 мая в Старобельське Луганской области в отделение "Приватбанка" зашел гражданин с намерением получить кредит. Но осуществить это пытался с помощью поддельных документов. Это заметили сотрудники банка и вызвали полицию. Именно по приезда правоохранителей злоумышленник подорвался гранатой и погиб. Серьезных повреждений, к счастью, больше никто не получил.

Погибший – это бывший боец батальона "Айдар" Валерий Гаврилов, 1972 года рождения. 4 октября 2014 года Валерия вместе с другим бойцом "Айдара" в Киеве задержала милиция за "похищение заместителя министра здравоохранения ЛНР" Павла Малиша,

– написал Бойко.

Стоит отметить, что организаторы и исполнители "похищения" заявили в суде, что лишь доставляли Малыша в Киев, чтобы передать его в СБУ. Суд выпустил обвиняемых под залог, а впоследствии уголовное производство было полностью закрыто.

По словам Бойко, Гаврилова считали мертвым с февраля 2015 года. Мол, спикер "Айдара" Альберт Чувашов заявил о гибели бойца в бою с оккупантами на Донбассе. И такое заявление Чувашов сделал по просьбе самого Гаврилова, который таким образом, инсценируя свою смерть, пытался закрыть уголовное производство в отношении себя (за похищение Малыша).



Гаврилов считался погибшим в бою с оккупантами

Бойко также отметил, что после истории с похищением и судебного процесса Гаврилов "демобилизовался, в 2015 году у него родился ребенок, но места в гражданской жизни он себе так и не нашел".