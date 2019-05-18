Вибух гранати у "Приватбанку": у мережі з'явилася несподівана інформація про підривника

Ймовірний винуватець вибуху гранати у приміщенні "Приватбанку" на Луганщині – Валерій Гаврилов, екс-боєць добровольчого батальйону "Айдар". В Україні Гаврилов фігурував у кримінальному провадженні про викрадення людини, а також – інсценував свою смерть у 2015 році.

Валерій Гаврилов колись був журналістом у Луганську, а згодом воював у складі батальйону "Айдар" на Донбасі. Саме він загинув у результаті вибуху у відділенні "Приватбанку" на Луганщині. Про це написав журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці у Facebook.

Детально про ситуацію читайте тут: Чоловік підірвав гранату в "Приватбанку" і загинув

Нагадаємо, 17 травня в Старобельську Луганської області у відділення "Приватбанку" зайшов громадянин з наміром отримати кредит. Але він здійснити це намагався за допомогою підроблених документів. Це помітили співробітники банку і викликали поліцію. Саме по приїзду правоохоронців зловмисник підірвався гранатою і загинув. Серйозних пошкоджень, на щастя, більше ніхто не зазнав.

Загиблий – це колишній боєць батальйону "Айдар" Валерій Гаврилов, 1972 року народження. 4 жовтня 2014 року Валерія разом з іншим бійцем "Айдару" в Києві затримала міліція за "викрадення заступника міністра охорони здоров'я ЛНР" Павла Малиша,

– написав Бойко.

Варто зазначити, що організатори та виконавці "викрадення" заявили в суді, що лише доставляли Малиша до Києва, аби передати його до СБУ. Суд випустив обвинувачених під заставу, а згодом кримінальне провадження було повністю закрито.

За словами Бойка, Гаврилова вважали мертвим з лютого 2015 року. Мовляв, спікер "Айдару" Альберт Чувашов заявив про загибель бійця у бою з окупантами на Донбасі. Та таку заяву Чувашов зробив на прохання самого Гаврилова, який таким чином інсценуючи свою смерть намагався закрити кримінальне провадження щодо себе (за викрадення Малиша).



Гаврилов вважався загиблим у бою з окупантами

Бойко також зазначив, що після історії з викраденням та судового процесу Гаврилов "демобілізувався, у 2015 році в нього народилася дитина, але місця в цивільному житті він собі так і не знайшов".