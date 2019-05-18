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      Вибух гранати у "Приватбанку": у мережі з'явилася несподівана інформація про підривника

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      Валерій Гаврилов – ймовірний підривник гранати у Старобільську
      Валерій Гаврилов – ймовірний підривник гранати у Старобільську / Screenshot відео "Громадського"

      Ймовірний винуватець вибуху гранати у приміщенні "Приватбанку" на Луганщині – Валерій Гаврилов, екс-боєць добровольчого батальйону "Айдар". В Україні Гаврилов фігурував у кримінальному провадженні про викрадення людини, а також – інсценував свою смерть у 2015 році.

      Валерій Гаврилов колись був журналістом у Луганську, а згодом воював у складі батальйону "Айдар" на Донбасі. Саме він загинув у результаті вибуху у відділенні "Приватбанку" на Луганщині. Про це написав журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці у Facebook.

      Детально про ситуацію читайте тут: Чоловік підірвав гранату в "Приватбанку" і загинув

      Нагадаємо, 17 травня в Старобельську Луганської області у відділення "Приватбанку" зайшов громадянин з наміром отримати кредит. Але він здійснити це намагався за допомогою підроблених документів. Це помітили співробітники банку і викликали поліцію. Саме по приїзду правоохоронців зловмисник підірвався гранатою і загинув. Серйозних пошкоджень, на щастя, більше ніхто не зазнав. 

      Загиблий – це колишній боєць батальйону "Айдар" Валерій Гаврилов, 1972 року народження. 4 жовтня 2014 року Валерія разом з іншим бійцем "Айдару" в Києві затримала міліція за "викрадення заступника міністра охорони здоров'я ЛНР" Павла Малиша,
      – написав Бойко.

      Варто зазначити, що організатори та виконавці "викрадення" заявили в суді, що лише доставляли Малиша до Києва, аби передати його до СБУ. Суд випустив обвинувачених під заставу, а згодом кримінальне провадження було повністю закрито.

      За словами Бойка, Гаврилова вважали мертвим з лютого 2015 року. Мовляв, спікер "Айдару" Альберт Чувашов заявив про загибель бійця у бою з окупантами на Донбасі. Та таку заяву Чувашов зробив на прохання самого Гаврилова, який таким чином інсценуючи свою смерть намагався закрити кримінальне провадження щодо себе (за викрадення Малиша).


      Гаврилов вважався загиблим у бою з окупантами

      Бойко також зазначив, що після історії з викраденням та судового процесу Гаврилов "демобілізувався, у 2015 році в нього народилася дитина, але місця в цивільному житті він собі так і не знайшов".

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      Теги: Новини України Новини Луганська Зброя Кримінальні новини Приватбанк Вибух Айдар
      Джерело: 24 канал
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