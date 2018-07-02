Взрыв катера на Багамах: один турист погиб

По меньшей мере один турист погиб в субботу, 30 июня, во время взрыва катера близ Багамских островов. Спасательные службы доставили пострадавших в больницы, береговая охрана проводит расследование причин инцидента.

Об этом сообщает СNN.

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По данным Королевской полиции Багамских островов, в открытом море взорвался чартерный туристический катер. Пострадали по меньшей мере 10 пассажиров и два члена экипажа, один человек погиб. Отмечается, что погибшая – гражданка США.

Это печальный день для нас и наших американских друзей, но мы пройдем это вместе,

– отметил депутат местного парламента Честер Купер.



Взрыв катера возле Багам

Четыре гражданина США были доставлены в больницу во Флориде. Другие пострадавшие – в больницу в столице Багамских островов Нассау. Туда попал и капитан лодки, который является еще и владельцем туристической компании. Предварительно информируют, что во время прогулки двигатель катера взорвался, и пламя охватило лодку. Впрочем, расследование продолжается.