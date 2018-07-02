Через вибух катера на Багамах загинув один турист, 12 постраждалих: відео інциденту

Щонайменше один турист загинув у суботу, 30 червня, під час вибуху катера поблизу Багамських островів. Рятувальні служби доправили постраждалих до лікарень, берегова охорона проводить розслідування причин інциденту.

Про це повідомляє СNN.

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За даними Королівської поліції Багамських островів, у відкритому морі вибухнув чартерний туристичний катер. Постраждало щонайменше 10 пасажирів та два члени екіпажу, одна людина загинула. Зазначається, що загибла – громадянка США.

Це сумний день для нас і наших американських друзів, але ми пройдемо це разом,

– зазначив депутат місцевого парламенту Честер Купер.



Вибух катера поблизу Багам

Чотири громадянина США були доставлені в лікарню у Флориді. Інші постраждалі – в лікарню у столиці Багамських островів Нассау. Туди потрапив і капітан човна, який ще й власник туристичної компанії. Попередньо інформують, що під час прогулянки двигун катера вибухнув і полум'я охопило човен. Утім, розслідування триває.