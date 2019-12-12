Взрыв на предприятии на Ровенщине: есть жертвы

В поселке Мизоч, что на Ровенщине, вследствии несчастного случая погиб рабочий частного предприятия. О трагедии сообщил директор.

24-летний оператор зашел в помещение, где находились баллоны с углекислым газом. Через несколько минут произошел взрыв и возгорание, сообщает полиция Ровенской области.

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Взрыв услышал охранник, который позвал на помощь еще одного работника. Самостоятельно им удалось потушить пожар, впрочем спасти жизнь 24-летнего жителя Мизоча не успели. "Скорая", прибывшая на вызов, лишь констатировала его смерть.



Взрыв на предприятии, погиб человек / Фото: Нацполиция

По данному факту следователи начали досудебное расследование за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которое повлекло гибель человека.