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      Вибух на підприємстві на Рівненщині: є жертви

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      вибух на підприємстві: загинув чоловік / rv.npu.gov.ua

      У селищі Мізоч, що на Рівненщині, внаслідок випадку загинув робітник приватного підприємства. Про трагедію повідомив директор.

      24-річний оператор зайшов до приміщення, де знаходились балони із вуглекислим газом. Через кілька хвилин стався вибух і загоряння, повідомляє поліція Рівненської області.

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      Вибух почув охоронець, який покликав на допомогу ще одного працівника. Самотужки їм вдалось загасити пожежу, втім врятувати життя 24-річного мешканця Мізоч не встигли. "Швидка", яка прибула на виклик, лише констатувала його смерть.

      вибух підприємство
      Вибух на підприємстві, загинув чоловік / Фото: Нацполіція

      За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Рівне Новини України Вибух
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