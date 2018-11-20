Взрыв на Ровенском полигоне: стала известна причина

По предварительной информации, причиной взрыва на Ровенском военном полигоне, в результате которого пострадал военнослужащий, стала детонация артиллерийского снаряда.

Об этом рассказал представитель полиции Ровенской области Антон Греков, сообщает "Общественное радио".

24 канал сообщал, что 20 ноября на Ровенском полигоне произошел взрыв, в результате которого легкое ранение получил военный 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Читайте также: Бездомный пострадал в результате взрыва на Золотых воротах в Киеве: фото

"По предварительной информации, на Ровенском полигоне сдетонировал артиллерийский снаряд. От его взрыва пострадал один военный", – сказал Греков.

Он добавил, что следователи полиции и военная прокуратура продолжают работать на месте детонации снаряда. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.