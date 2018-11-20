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      Взрыв на Ровенском полигоне: стала известна причина

      58 Читати новину українською
      Причина взрыва на Ровенском полигоне
      Причина взрыва на Ровенском полигоне / Фото из открытых источников

      По предварительной информации, причиной взрыва на Ровенском военном полигоне, в результате которого пострадал военнослужащий, стала детонация артиллерийского снаряда.

      Об этом рассказал представитель полиции Ровенской области Антон Греков, сообщает "Общественное радио".

      24 канал сообщал, что 20 ноября на Ровенском полигоне произошел взрыв, в результате которого легкое ранение получил военный 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

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      "По предварительной информации, на Ровенском полигоне сдетонировал артиллерийский снаряд. От его взрыва пострадал один военный", – сказал Греков.

      Он добавил, что следователи полиции и военная прокуратура продолжают работать на месте детонации снаряда. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Полиция Чрезвычайное происшествие Взрыв Ровно
      Источник: 24 Канал
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